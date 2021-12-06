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Индустрия
GTAIII могла стать эксклюзивом Xbox, но Microsoft в неё не поверила, а Rockstar больше восхищала идея игры об Остине Пауэрсе
В документальном фильме Power On вскользь раскрывается ещё одна удивительная деталь из закулисной истории Xbox: оказывается, у Grand Theft Auto III были шансы…Подробнее »
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Индустрия
Стример Dr Disrespect открыл AAA-студию — она займётся онлайн-шутером на Unreal Engine 5
Гай Бэйм (Guy Beahm), он же стример Dr Disrespect, собирался открыть собственную игровую студию, ориентированную на AAA-проекты. И открыл — встречайте Midnight Society! Судя по описанию…Подробнее »
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Индустрия
Следующая презентация Nintendo Indie World Showcase состоится 15 декабря
Nintendo готовит ещё одно и, скорее всего, последнее своё мероприятие в 2021 году. Презентация Indie World Showcase начнётся в 20:00 по Москве…Подробнее »
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Мобильные
Видео по Minecraft собрали триллион просмотров на YouTube
По данным YouTube, в 2021 году общее число просмотров видео о Minecraft перевалило за один триллион. В честь события видеохостинг подготовил отдельный лендинг по теме и ролик,…Подробнее »
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Мобильные
В Dead by Daylight пройдёт глава с японским «Звонком»
В Dead by Daylight добавляют ещё одну хоррор-франшизу, причём на этот раз избирательно: в игре появится контент по мотивам оригинального «Звонка» — именно японского, а не американского. Кроссовер…Подробнее »
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Разбор полетов
Bad Company — Battlefield, которую вы пропустили
Всегда, когда заходит разговор про Battlefield, все обсуждают только мультиплеерную составляющую игры. Сюжетная кампания выступает скорее придатком к основному действию,…Подробнее »
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Разбор полетов
Когда Far Cry делала не Ubisoft
Мы уже разбирали нанотехнологичный экшен Crysis, который был хорошей технодемкой, но весьма средней игрой. И мы смотрели на то, как…Подробнее »
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Разбор полетов
Duke Nukem Forever спустя 10 лет
Дюк Нюкем был одним из самых известных видеоигровых героев, и, думается нам, он до сих пор входит в различные ТОП’ы.…Подробнее »
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История серии
История серии Flatout
Полная массовых аварий, захватывающих обгонов, драматических переворотов и других автомобильных трюков история одной из главных авторазрушительных серий уже у нас…Подробнее »